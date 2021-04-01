МИД России потребовал от Литвы освобождения россиянина Меля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия требует от Литвы освобождения россиянина Юрия Меля, действия Вильнюса не останутся без последствий. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля. Ему предстоит теперь еще три года провести в тюрьме. Будем содействовать подаче его адвокатами апелляции в Верховный суд и дальнейшему обращению в международные судебные инстанции, - сказала она. - Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осужденного гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий"