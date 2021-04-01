МИД России надеется найти с Чехией взаимоприемлемое решение по памятнику маршалу Коневу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает урегулировать с Чехией на взаимоприемлемой основе ситуацию с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целях поиска путей урегулирования этой ситуации летом прошлого года российская сторона инициировала проведение двусторонних консультаций. К сожалению, они до сих пор не состоялись. Прежде всего по санитарно-эпидемиологическим соображениям, - сказала она. - Вместе с тем рассчитываем, что нам удастся найти взаимоприемлемые решения о дальнейшей судьбе памятника"

По словам дипломата, решение пражских муниципальных властей демонтировать памятник маршалу Коневу нанесло серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля 2020 года решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев (1897-1973) с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города.