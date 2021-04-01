В МИД рассчитывают, что в ЕС откажутся от лживых заявлений по вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что руководство ЕС откажется от недопустимых лживых заявлений о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она перечислила подобные высказывания ряда ведущих европейских политиков о российском препарате. "Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан ЕС в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и от подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений будет отходить", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от ЕС, даже в условиях нынешней всеобщей ограниченности производственных возможностей не только не прибегает к мерам "вакцинного национализма", но и стремится обеспечить доступ к российскому препарату для всех, кто изъявляет такое желание, во всех регионах мира.

"Мы никому ничего не навязываем, никого ни к чему не принуждаем, но открыты к взаимодействию", - резюмировала она.