Захарова: США затягивают вывод войск из Афганистана, опасаясь за судьбу властей страны

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Настоящей причиной затягивания вывода американских войск из Афганистана являются опасения американцев за будущее властей республики. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем, что истинным мотивом затягивания вывода войск США из Афганистана являются опасения за судьбу нынешних властей, которые, по признаниям самих американцев, несмотря на 20 лет активного военно-технического содействия со стороны НАТО, по-прежнему не способны самостоятельно решать задачи в сфере безопасности, - сказала Захарова.