МИД России приветствует намерение посла Польши нормализовать двусторонние отношения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Москва приветствует слова нового посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского о желании нормализовать двусторонние отношения и надеется, что они будут подтверждены на деле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, рады такому настрою польской стороны. Надеемся, что эти слова будут подкреплены делами, - сказала она, комментируя заявления польского дипломата. - Если это настрой Польши и если именно в таком русле будут развиваться двусторонние отношения, мы только за, за нами дело не станет".

Тем не менее Захарова указала, что в настоящее время российско-польские отношения находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, их налаживанию не способствуют развернутая в Польша кампания по "вымарыванию из общественной памяти" чувства благодарности советским воинам, включая ликвидацию памятников, отрицание политиками в Варшаве роли Красной армии в освобождении Европы от фашизма, а также попытки возложить на СССР вину за развязывание войны. Она также назвала в числе проблем падение товарооборота между странами на 35% за последние два года, участие Варшавы в санкциях против Москвы, попытки Польши милитаризовать регион Восточной Европы с привлечением сил США.

"Для нормализации двусторонних отношений Варшаве было бы полезно не на словах, а на деле прислушаться к нашим призывам вести диалог, основанный на соблюдении принципов международного права и, безусловно, взаимном уважении интересов. Объективно непреодолимых препятствий для нормализации двусторонних отношений нет, хотелось бы это подчеркнуть. Все существующие проблемы могут быть урегулированы при наличии политической воли с двух сторон. Однако пока с польской стороны мы такой воли не видим. Если у посла есть намерения что-либо изменить в лучшую сторону, мы протягиваем ему свою руку", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Краевский в своем обращении, которое было размещено на странице польского диппредставительства на YouTube-канале, заявил, что считает приоритетом своей работы выстраивание хороших отношений с Россией.