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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили гуманитарные и экономические вопросы Карабаха

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Москве процесс разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году, добавили в дипведомстве.

Кроме того, главами МИД были затронуты темы международной повестки дня.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Главы МИД России и Армении обсудили вопросы гуманитарного реагирования в Карабахе
Министры обсудили разблокирование экономических и транспортных связей в регионе
Главы МИД России и Армении обсудили вопросы гуманитарного реагирования в Карабахе
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