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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Главы МИД России и Армении обсудили вопросы гуманитарного реагирования в Карабахе

Министры обсудили разблокирование экономических и транспортных связей в регионе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в четверг в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

"Стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях, подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. "Рассмотрены отдельные темы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - указали в МИД РФ.

Ранее в четверг Лавров также на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Москве провел встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Теги
АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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