Главы МИД стран СНГ проведут заседание в очном режиме в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудят на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества в пятницу развитие сотрудничества в рамках организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Предыдущее заседание состоялось в декабре в видеорежиме. В этот раз главы делегаций прибыли в Москву, чтобы в том числе, как заявили в МИД РФ, принять ряд проектов документов, которые будут внесены на утверждение Совета глав правительств СНГ 28 мая и Совета глав государств Содружества 15 октября, которые пройдут в Минске. "В связи с предстоящим в 2021 году 80-летием начала Великой Отечественной войны главы внешнеполитических ведомств рассмотрят проект Обращения глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности", - указала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Против давления

В начале 2021 года Белоруссия, к которой перешло председательство в Содружестве, обозначила экономическое взаимодействие одним из приоритетов работы организации в данный период. Это обрело новое измерение с учетом того, что некоторые страны организации подвергаются возрастающему экономическому давлению в виде санкций со стороны Запада. В совместном заявлении глав МИД СНГ, опубликованном 19 марта, страны заявили о недопустимости односторонних санкционных мер и "любого вмешательства с целью организации свержения легитимных правительств". Председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев также подчеркивал необходимость "сплотиться против возросшего извне беспрецедентного политического и экономического давления".

Некоторые шаги в этом направлении уже стали предприниматься. В частности, в организации заявили, что страны СНГ намерены создать комиссию по правам человека, чтобы пресечь попытки политизации правозащитной тематики, которая стала активно применяться западными странами как повод для введения новых санкций.

Обстановка в Армении и Белоруссии

Одним из поводов для акцентирования внимания Содружества на проблеме вмешательства стала внутриполитическая ситуация в Белоруссии, которая, как подчеркивали власти республики, подогревалась, если не дирижировалась, извне. Тем не менее с момента последнего заседания СМИД СНГ ситуация изменилась: масштабы протестных выступлений несколько сократились. Однако давление ЕС и США на официальный Минск по-прежнему сохраняется.

Новым же эпицентром внутриполитических волнений в зоне СНГ стала Армения, где оппозиционные партии жестко критикуют премьер-министра Никола Пашиняна за подписание трехстороннего заявления от 9 ноября по Нагорному Карабаху. В результате политического давления Пашинян в конце марта заявил, что в апреле подаст в отставку для создания условий проведения досрочных выборов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что надеется на мирное урегулирование ситуации, а последние события в стране являются внутренним делом Еревана.

Карабахское урегулирование

Обстановка в Нагорном Карабахе, которая обострилась в сентябре 2020 года, остается предметом беспокойства не только внутри Армении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне уже провел раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазяном, которые прибыли в российскую столицу для участия в заседании. В ходе состоявшихся бесед, кроме двусторонних вопросов, обсуждались и нагорнокарабахское урегулирование, в том числе в контексте реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Отдельной встречи глав МИД упомянутых закавказских республик не ожидается.

Последние телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым свидетельствуют о положительной динамике. Стороны констатировали сохранение стабильной ситуации в регионе и соблюдение режима прекращения огня. Кроме того, реализуются договоренности на высшем уровне и в экономической сфере. Активную работу ведет трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

В борьбе с пандемией

Хотя это заседание, в отличие от предыдущего, проходит в очном формате, проблема пандемии коронавируса сохраняет свою актуальность для стран СНГ. В целом, по данным Роспотребнадзора, ситуация с распространением инфекции в странах СНГ стабилизируется, но это не повод расслабляться.

Россия играет важную роль в обеспечении своих партнеров по организации средствами для тестирования. Кроме того, РФ содействует процессу вакцинации в странах Содружества, где существует спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Большинство государств уже одобрило ее применение и ожидает поставки. А в Белоруссии в середине апреля планируется выпуск первой партии российской вакцины, произведенной на территории республики.