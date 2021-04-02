Лавров заявил, что только вместе Москва и Минск смогут успешно решать вопросы безопасности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан, только сплотив усилия. Об этом говорится поздравительном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе МИД Белоруссии Владимиру Макею по случаю Дня единения народов двух стран. Текст послания размещен на сайте МИД РФ.

"Только сплотив усилия, Россия и Беларусь могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан, - сказал он. - Убежден, что дипломатические ведомства наших государств будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене".

В День единения народов России и Белоруссии Лавров передал поздравления и наилучшие пожелания Макею по случаю общего для двух стран праздника.

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Минск дорожат своими союзническими отношениями. "Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства", - указал он.