Борисов встретился с президентом Кубы в Гаване

ГАВАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в четверг провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой они обсудили сотрудничество двух стран.

"Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.

Борисов находится в Гаване с визитом для участия в работе российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.