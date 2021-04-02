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Борисов встретился с президентом Кубы в Гаване

Стороны обсудили сотрудничество двух стран, сообщили в аппарате зампреда правительства России

ГАВАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в четверг провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой они обсудили сотрудничество двух стран.

"Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.

Борисов находится в Гаване с визитом для участия в работе российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Теги
КубаРоссияБорисов, Юрий ИвановичДиас-Канель, Мигель
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