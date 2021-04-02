Володин: Россия и Белоруссия строят отношения на принципах партнерства и невмешательства

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения взаимных интересов и невмешательства, развивая интеграционные процессы. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы, председателя Парламентского собрания Союзного государства Вячеслава Володина с Днем единения народов Белоруссии и России, опубликованном в пятницу на думском сайте.

"Поздравляю с праздником - Днем единения народов Беларуси и России. На протяжении 25 лет он символизирует стремление наших стран развивать интеграционные процессы, укреплять взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарные связи", - отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что "Россия и Беларусь строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".

"Сближение национальных законодательств в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов", - резюмировал Володин.