Путин уверен, что работа по развитию всего комплекса отношений РФ и Белоруссии продолжится

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии выразил уверенность в продолжении совместной работы по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, за четверть века с момента подписания договора об образовании Сообщества России и Белоруссии многое удалось сделать для укрепления двусторонних связей, и механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Кроме того, как отметил президент РФ в телеграмме Лукашенко, Москва и Минск координируют усилия на международной арене, "внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве".

"Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении главе белорусского правительства Роману Головченко тоже отметил, что отношения двух стран основаны на принципах дружбы, добрососедства, партнерства и союзничества. Как подчеркнул глава кабмина РФ, поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются масштабные энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты, наращивается интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ.

"Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, решению стоящих перед нами актуальных социально-экономических задач на благо Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в телеграмме Мишустина, текст которой приводит пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр России пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов, "а братскому белорусскому народу - счастья и процветания".