МИД РФ: цель создания СПЧ ООН миссии по Белоруссии состоит в смене власти в Минске

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Создание Советом ООН по правам человека (СПЧ) миссии по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии преследует цель смены власти в этой стране. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"По инициативе ЕС Совет создал в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии в составе 11 следователей. <...> Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна - смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законные власти. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств - членов СПЧ", - сказал он.

Вершинин отметил, что на работу команды следователей из регулярного бюджета ООН планируется выделить около $2,6 млн. "И это тогда, когда Всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН", - добавил замглавы МИД РФ.

Проект резолюции по Белоруссии был представлен Португалией от имени ЕС на сессии СПЧ ООН. В нем содержится утверждение о "продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Белоруссии в связи с президентскими выборами 2020 года". К верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв при содействии соответствующих экспертов осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Белоруссии, установить "факты о нарушениях", а также собирать информацию с целью "содействия привлечению виновных к правосудию". Проект не получил широкой поддержки: за него проголосовали 20 из 47 государств - членов СПЧ, семь стран, включая Россию и Китай, высказались против, а 20 государств, в том числе Армения и Узбекистан, при голосовании воздержались.