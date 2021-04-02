В МИД сообщили, что финансовая помощь РФ пострадавшим в Карабахе составляет около $15 млн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день направила около $15 млн на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в распространенном в пятницу интервью армянской газете "Новое время".

"Прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что дислоцированный в регионе российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования гарантируют безопасность и стабильность, а также выполняют жизненно значимые для местного населения задачи. Руденко указал на результаты работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, занимающейся вопросами разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе, которая провела пять заседаний.

"Создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания. Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов", - заключил он.

Совместное заявление лидеров трех стран было подписано 9 ноября 2020 года и позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

11 января в Москве по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Итогом трехсторонних переговоров, которые длились около четырех часов, стала договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран для налаживания транспортных и экономических связей в регионе.