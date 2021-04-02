Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".

Отвечая на вопрос о предложении руководителя украинской делегации Леонида Кравчука ввести с 1 апреля "соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", Песков подчеркнул, что Россия "не является участницей конфликта". "Перемирие касается тех сторон, которые находятся на линии разделения", - указал пресс-секретарь президента РФ.

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.