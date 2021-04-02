Песков подтвердил визит Пашиняна в Москву 7 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву 7 апреля. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и электоральный процесс в Армении.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован визит премьер-министра Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Владимиром Путиным", - сообщил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, "в первую очередь будет обсуждаться ход имплементации трехсторонней договоренности, которая положила конец боевым действиям в Карабахе". Также, добавил Песков, в повестке переговоров "вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье, обмен мнениями по электоральному процессу, который начался в Армении, другие актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества".

Ранее пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворгян сообщила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, в связи с этими планами Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции. Геворгян отметила, что глава армянского кабмина работает в плановом режиме, за исключением личных встреч и участия в массовых мероприятиях.