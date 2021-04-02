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Песков сообщил, что Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

Пресс-секретарь президента России отметил, что детали пока отсутствуют
Президент США Джо Байден EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS / POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS / POOL

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие", - сказал представитель Кремля.

В начале недели дипломатический источник сообщил ТАСС, что Россия получила от американской стороны приглашение на виртуальный саммит по климату и начала проработку своего участия в нем.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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