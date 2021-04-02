Песков не знает, докладывали ли Путину о якобы находке обломков "Искандеров" в Карабахе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, был ли доклад Минобороны главе государства о том, что азербайджанские военные якобы обнаружили обломки ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе.

"Нет, насколько я понимаю, это новая информация", - сказал он. "Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Это [отсутствие применения] было подтверждено", - сказал он. Он добавил, что Кремль "не располагает информацией" откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.

26 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ заявил, что Азербайджан не фиксировал применение ракетных комплексов "Искандер" во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ также опровергли информацию о применении комплексов в ходе боевых действий в регионе.