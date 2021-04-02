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Песков: усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России

По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что РФ является противником, неприемлема и неуместна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

По словам представителя Кремля, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. Днем ранее он провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, на которой заявил о предложении Киева продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства. 

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
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