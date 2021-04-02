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Песков: Путину доложили о консультациях Антонова в Кремле по вопросам отношений с США

Пресс-секретарь президента добавил, что посол РФ в США, в частности, встретился с помощником главы государства Юрием Ушаковым

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину доложили о консультациях посла РФ в США Анатолия Антонова с руководством международного блока администрации президента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, доложено, президент информируется", - сказал Песков. Он добавил, что Антонов, в частности, встретился с помощником главы государства Юрием Ушаковым. "Кроме того, есть управление по внешней политике, которое работает совместно с МИД. Именно там происходили контакты", - заявил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Антонов проводит консультации в МИД РФ. Кроме того, он встречался с комитетами Госдумы и Совета Федерации по международным делам, а также "у него были беседы в администрации президента".

Антонов был приглашен на консультации в Москву после резонансного интервью президента США Джозефа Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАнтонов, Анатолий Иванович
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