Захарова: грузинские экстремисты пытаются затруднить процесс нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия возмущена осквернением памятника поэту и драматургу Александру Грибоедову в центре Тбилиси и рассматривает это как попытку грузинских экстремистов помешать процессу нормализации отношений с Москвой. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Возмущены актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника выдающемуся российскому писателю и дипломату Александру Сергеевичу Грибоедову. Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение, - указала она. - Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений".

Как отметила Захарова, подобные действия неприемлемы, особенно учитывая масштаб личности Грибоедова. "Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии", - подчеркнула дипломат.

В четверг в пресс-службе мэрии Тбилиси сообщили ТАСС, что неизвестные лица осквернили памятник Александру Грибоедову в центре города. Днем ранее десятки демонстрантов, недовольных высказываниями Владимира Познера об Абхазии и Южной Осетии, собрались около тбилисской гостиницы, где остановился журналист. Произошли стычки с полицией. Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако из-за протестов покинул страну на два дня раньше.