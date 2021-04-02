Рогозин назвал зависимость от иностранного ПО угрозой для национальной безопасности России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) одной из угроз национальной безопасности России.

"Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, который негативно влияет не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", - отметил Рогозин во время совещания по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Департамент цифрового развития Роскосмоса вместе с экспертами головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш разработал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий. На базе отраслевого центра компетенций ЦНИИмаш будет организован центр компетенций по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий. Его работу будет курировать директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин. Этот департамент формирует экспертный совет, который займется сопровождением процессов цифровой трансформации.

"В целях получения более качественных продуктов, усиления позиций в качестве заказчика Роскосмос объединяет усилия с госкорпорацией "Росатом", компаниями "Ростелеком" и "Газпромнефть" и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и IT-оборудования", - добавили в Роскосмосе.