{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенатор от Крыма назвал звонок Байдена Зеленскому "жестом вежливости"

Сергей Цеков заявил, что такие разговоры не могут повлиять на статус Крыма и ситуацию на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, состоявшийся в пятницу, является лишь "жестом вежливости". Как заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, подобные разговоры не могут повлиять на статус Крыма и ситуацию на полуострове.

"Ничего прорывного в ходе этого разговора не было озвучено. Ситуация для Украины с точки зрения дальнейшей более предметной работы с США останется на том же уровне. Этот разговор не имеет никакого прорывного значения для Украины. Это такой жест вежливости. Это лишь имитация того, что тема Крыма стоит на повестке Украины и США. На статус Крыма они повлиять не могут", - сказал собеседник агентства.

По мнению сенатора, США продолжают использовать Украину, которая отказалась от своего исторического друга и партнера. Байден лишь указывает на необходимость преобразований, но не готов предложить Украине какую-то поддержку, о чем свидетельствует 30-минутный разговор двух президентов, считает Цеков.

"Вообще любые разговоры с представителями США и любые советы США, любые действия мир на Украину не принесут. В этом я убежден на 100%. Поэтому может быть не слишком активное участие в делах Украины со стороны США лучше для Украины, а не хуже. Хотя они, конечно, очень ждут этих разговоров, этой поддержки на словах", - сказал сенатор.

Ранее в пятницу пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Байден провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого подтвердил приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Байден выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине. Стороны также обсудили сотрудничество США и Украины в сдерживании пандемии коронавируса и укреплении демократии в регионе.

За время президентства Байдена это первый разговор с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

Теги
УкраинаРоссияБайден, Джозеф (Джо)КрымЗеленский, Владимир Александрович
Рогозин назвал зависимость от иностранного ПО угрозой для национальной безопасности России
Департамент цифрового развития Роскосмоса разработал дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий
Читать полностью