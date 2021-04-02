Сенатор от Крыма назвал звонок Байдена Зеленскому "жестом вежливости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, состоявшийся в пятницу, является лишь "жестом вежливости". Как заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, подобные разговоры не могут повлиять на статус Крыма и ситуацию на полуострове.

"Ничего прорывного в ходе этого разговора не было озвучено. Ситуация для Украины с точки зрения дальнейшей более предметной работы с США останется на том же уровне. Этот разговор не имеет никакого прорывного значения для Украины. Это такой жест вежливости. Это лишь имитация того, что тема Крыма стоит на повестке Украины и США. На статус Крыма они повлиять не могут", - сказал собеседник агентства.

По мнению сенатора, США продолжают использовать Украину, которая отказалась от своего исторического друга и партнера. Байден лишь указывает на необходимость преобразований, но не готов предложить Украине какую-то поддержку, о чем свидетельствует 30-минутный разговор двух президентов, считает Цеков.

"Вообще любые разговоры с представителями США и любые советы США, любые действия мир на Украину не принесут. В этом я убежден на 100%. Поэтому может быть не слишком активное участие в делах Украины со стороны США лучше для Украины, а не хуже. Хотя они, конечно, очень ждут этих разговоров, этой поддержки на словах", - сказал сенатор.

Ранее в пятницу пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Байден провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого подтвердил приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Байден выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине. Стороны также обсудили сотрудничество США и Украины в сдерживании пандемии коронавируса и укреплении демократии в регионе.

За время президентства Байдена это первый разговор с Зеленским. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.