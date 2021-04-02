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В Госдуме прокомментировали санкции Украины против Россотрудничества

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что ограничения носят демонстративный характер

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россотрудничество на сегодняшний день уже лишено возможности полноценно работать на Украине, санкции против его филиала носят демонстративно-политический характер. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Это шаг политически-демонстративный, потому что фактически Россотрудничество с его центрами, которые должны работать, там не работают", - сказал депутат.

Глава комитета пояснил, что "дело, конечно, не в танцах в кокошниках в Российском культурном центре, а дело в том, что Россотрудничество - это русский язык прежде всего, это его развитие, какие-то гуманитарные программы, которые невозможны, к сожалению, на сегодняшний день".

По словам Калашникова, введение санкций стало "шагом больше формальным и политическим", призванным показать, что программы Россотрудничества нынешними украинскими властями воспринимаются как ненужные и неуместные.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщило о том, что Совбез ввел санкции в отношении филиала Россотрудничества в Киеве, что влечет запрет на его деятельность. Под санкции попали еще 10 российских компаний.

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