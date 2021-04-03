Съезд "Яблока" поставил вопрос о доверии Рыбакову

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Большинство членов "Яблока" на съезде партии в субботу выразили доверие председателю партии Николаю Рыбакову. С предложением о вынесении соответствующего вопроса на голосование выступил член федерального бюро партии Анатолий Голов, поскольку некоторые члены "Яблока" ранее выразили недоверие Рыбакову.

"В связи с теми материалами, которые были в социальных сетях, в частности в связи с обращением значительной части членов партии с требованием переизбрания руководящих органов, я предлагаю дать ответ на это обращение и поставить на голосование вопрос о доверии председателю партии. Определенная часть членов партии выразила недоверие и председателю, и всем избранным руководящим органам", - сказал Голов.

В свою очередь сам Рыбаков поддержал это предложение Голова. Впоследствии большинство делегатов съезда решили включить этот вопроса в повестку съезда, голосование по нему было открытым. Свое доверие Рыбакову выразили 78 из 121 делегата съезда, таким образом, съезд большинством голосов выразил доверие председателю партии.

Рыбаков был избран председателем партии "Яблоко" на съезде в декабре 2019 года. Председатель "Яблока" избирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год - Сергей Митрохин, а с 2015 года председателем партии была Эмилия Слабунова.

Второй этап XXI съезда "Яблока" проходит 3-4 апреля в Москве. Главной темой съезда является обсуждение реформы партии и принятие соответствующих поправок в устав.