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Кризис на Украине

Володин: ПАСЕ и ПА ОБСЕ должны потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка

По словам спикера Госдумы, также необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от руководства Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе и дать оценку случившемуся. Об этом в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, предложив обсудить исключение Украины из СЕ.

"Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины", - написал Володин. "Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", - добавил он.

Володин заметил, что "не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом". "Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался", - отметил спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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