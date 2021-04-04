Володин заявил, что украинским политикам не сойдет с рук происходящее в Донбассе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, действия радикальных украинских политиков не сойдут им с рук. Об этом в воскресенье заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, подлинная причина гибели в Донецке ребенка, который был убит в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника, кроется "в действиях официальной власти Украины".

"Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями, - написал Володин. - Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе".

Спикер Госдумы также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран. Однако, заметил Володин, "надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы". Кроме того, сами США за последние семь лет никак не помогли украинской экономике, "страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям". На Украину даже не были направлены партии вакцины от коронавируса, констатировал Володин. "Если даже со своих партнеров по НАТО США берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену", - убежден он.

"Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР - то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий", - считает спикер.

По его мнению, "лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится", но сказать об этом публично пока не могут. "Поэтому и поступаются демократическими принципами. Но пора платить за этих горе-политиков наступит, причем за счет своих граждан. Здесь и надо будет ожидать поток претензий", - добавил он.

"Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать минские соглашения, - заключил Володин. - Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге".

О ситуации в Донбассе

Ребенок погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника, сообщила в субботу Народная милиция (НМ) ДНР в своем Telegram-канале. Как сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на НМ ДНР, трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.

В связи с этим Володин призвал Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ дать оценку этому трагическому инциденту и потребовать объяснений от руководства Украины. Также, по его словам, необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.