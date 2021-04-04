В МИД заявили, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Сенегалом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество и расширение двустороннего взаимодействия с Сенегалом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 61-й годовщины обретения африканской республикой государственной независимости.

"Российско-сенегальские отношения носят устойчивый дружественный характер, развиваются поступательно. По итогам прошлого года Сенегал стал крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны в Западной Африке. Всецело разделяем настрой официального Дакара на расширение всего спектра двустороннего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, Советский Союз неизменно поддерживал народно-освободительные движения Африки, оказывал им помощь и содействие. "С момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество лишь укрепляется", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ пожелали успехов, мира, процветания и благополучия дружественному народу Сенегала и выразили уверенность, что двусторонние связи между странами продолжат укрепляться.

День независимости отмечается в Республике Сенегал ежегодно 4 апреля, когда в 1960 году в этот день была провозглашена независимость страны от Франции. Дипломатические отношения между СССР и Сенегалом были установлены 14 июня 1962 года.