"Яблоко" на съезде в июне-июле определится с кандидатами на выборы в Госдуму

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" на третьем этапе XXI съезда в конце июня или в начале июля определится с кандидатами от политического объединения на выборы в Госдуму, которые войдут в федеральный список или будут выдвигаться по одномандатным округам. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков на съезде "Яблока" в воскресенье.

"Третий этап съезда состоится в конце июня - начале июля. В распоряжении будет издана дата съезда в зависимости от назначения даты выборов депутатов Госдумы", - сказал Рыбаков.

По его словам, в ходе него будут обсуждаться "кандидаты по федеральному списку, по одномандатным округам, а также определится лидер списка на этих выборах".

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.