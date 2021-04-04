В Севастополе считают, что Киев ввел новые санкции из зависти к успехам предприятий города

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Украинские власти ввели санкции против предприятий Севастополя без видимых причин. Единственным объяснением этому может быть зависть Киева, так как до 2014 года промышленность полуострова погибала, а после воссоединения с РФ восстановлена и набирает обороты, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий. В их числе российские компании "СНАБКОМ" и "Специальная производственно-техническая база "Звездочка", заводы "Спецагрегат", "Молот-Механика", севастопольское предприятие машиностроительной промышленности "Севмормаш-2М", центр судоремонта "Дальзавод" и Севастопольский агрегатный завод. В санкционный список также вошли российский 322-й авиационный ремонтный завод" и 514-й авиационный ремонтный завод. Помимо российских компаний, под санкции также подпали украинские и несколько иностранных предприятий.

"В любой сфере, а в политике тем более, каждое действие должно иметь адекватную мотивацию. Предыдущие санкции, вводимые Украиной, худо-бедно имели хоть какое-то объяснение, хотя в первую очередь вредили экономики самой Украины - на наши предприятия они не оказывали никакого влияния. Последнее решение СНБО и указ Зеленского оставляют без ответа вопрос: почему именно эти предприятия?" - сказал Белик ТАСС в воскресенье. Он считает, что причина в "элементарной зависти".

"При Украине промышленность Севастополя и Крыма не развивалась. Россия же, напротив, систематически развивает заводы и промпредприятия как частные, так и с государственной формы собственности. Введенные санкции ярко демонстрируют отсутствие внятной мотивации у официального Киева. И повторюсь, никакие санкции, введенные против наших предприятий, не окажут реального влияния на их работу - усилия Украины тщетны", - подчеркнул депутат.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.