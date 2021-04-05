Карасин считает пустой тратой времени попытки Киева провести ревизию минских соглашений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Линия официального Киева на обострение ситуации в Донбассе безответственна и опасна, а попытки украинских властей обойти минские соглашения являются пустой тратой времени. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Представляется безответственной и опасной нынешняя линия Киева на обострение в Донбассе как средства надавить на Берлин и Париж, чтобы те поддержали ревизию минских соглашений. Киеву давно пора начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских соглашений, а выискивать всякие обходные маневры - значит попусту терять время", - сказал он журналистам.

По его мнению, попытки западных столиц использовать "украинскую карту" в геополитической игре против России являются серьезной помехой. "Жаль, что на вооружение берется пещерная националистическая идеология, уже приведшая наш континент к двум мировым войнам", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Сенатор полагает, что процесс становления украинской государственности не будет быстрым. По словам Карасина, у страны, которая в нынешних границах сформировалась в составе Советского Союза, не было опыта самостоятельного существования. "Украинская элита оказалась явно не готова к государственному строительству на основе общепринятых ценностей, включая соблюдение прав граждан и национальных меньшинств. Отсюда глубокие кризисы внутреннего развития, включая нынешний", - считает парламентарий.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.