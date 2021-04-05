Путин поздравил Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с избранием на пост главы государства, выразив уверенность в дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Телеграмма российского лидера опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о значительном авторитете, который вы заслужили за годы работы на высоких государственных должностях, - отмечается в послании Путина. - Отношения между нашими странами основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах". Глава российского государства подчеркивает, что это "отвечает интересам народов России и Вьетнама, а также идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Путин пожелал президенту Вьетнама успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В понедельник парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука, в 2016-2021 годах занимавшего пост премьер-министра, президентом страны. Он уже вступил в должность.