Кремль сожалеет, что в отношениях Украины и России почти не осталось неразорванных связей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Места для взаимности в отношениях России и Украины скоро не останется, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против представительства Россотрудничества на Украине.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Москвой предприняты взаимные меры, Песков отметил: "Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности". "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что такие новости можно воспринимать "только с глубоким сожалением".

На вопрос, скажется ли ситуация с Россотрудничеством в Киеве на деятельности Национального культурного центра Украины в Москве, Песков отметил, что "принцип взаимности никто не отменял". "Но, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий.

Выполнение обязательств

Украинская сторона не выполняет свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на востоке страны и делает ее более напряженной, заявил Песков. "К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются", - сказал он.

Гибель ребенка в ДНР

Кремль не располагает верифицированной информацией о гибели ребенка в Донбассе, но повода сомневаться в данных, предоставленных Донецкой народной республикой (ДНР), нет, заявил Песков.

"Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет, - сказал представитель Кремля. - Конечно, трудно себе представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали какие-то фейковые новости".

Песков подчеркнул при этом, что данная трагедия вызвана ростом напряженности на востоке Украины. "Все это является горькими последствиями неурегулированности ситуации [в регионе]. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения", - добавил он.

Как сообщила 3 апреля в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР, ребенок погиб в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника. По данным Донецкого агентства новостей, трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.