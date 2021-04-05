Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Передвижение российской армии по территории страны не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области. Он заверил, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины", - отметил Песков. При этом он добавил, что Россия "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".