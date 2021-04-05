Власти Крыма назвали циничным призыв руководства Украины к защите от "российской агрессии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Призывы руководства Украины к защите от "российской агрессии" выглядят циничными в условиях обострения ситуации в Донбассе, где участились провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник заявил журналистам председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"С февраля 2021 года ситуация в Донбассе постоянно ухудшается. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. На этом фоне еще более цинично выглядят панические призывы украинского руководства к защите Украины от "российской агрессии". Но они находят доброжелательную ответную реакцию в Вашингтоне. Сначала о готовности поддержать Киев заявило военное ведомство США, а затем ее подтвердил и президент США [Джо] Байден", - сказал Константинов.

Он выразил сожаление, что руководство Украины проводит политику усиления провокаций и информационного давления на Россию. "Мир балансирует на грани конфликта. Такая безответственная политика вполне может к нему привести, даже если те, кто ее осуществляют, первоначально этого не хотели", - считает председатель Госсовета региона.

Президент США Джо Байден в пятницу в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и в Крыму. Кроме того, Байден выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине.