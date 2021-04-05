МИД РФ: США не подают внятных сигналов по теме предотвращения обострения в ракетной сфере

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы", - указывается в документе.

Захарова обратила внимание на заявления представителей Пентагона, которые "в последние несколько недель все чаще стали звучать", о практических шагах для скорейшего создания и развертывания наземных РСМД в различных регионах мира. "При этом определено, что на европейской земле основной задачей станет поражение систем ПВО "и пробитие брешей в обороне противника" в условиях конфликта с Россией. К откровенно враждебным дестабилизирующим заявлениям и действиям на этом направлении подключились военные Великобритании. <...> Обращает на себя внимание зацикленность англосаксонских военачальников на задаче поражения сугубо оборонительных средств, обеспечивающих безопасность Российской Федерации в случае угрозы военного нападения", - отметила она.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что данные британских военных о дальности ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которая якобы ограничивается 499 км, являются "явным и преднамеренным введением в заблуждение".

"Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы "пост-ДРСМД" и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг Договора о РСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности", - подчеркнула Захарова.

В то же время, по ее словам, российские инициативы по урегулированию накопившихся у сторон озабоченностей остаются "без конструктивной реакции".