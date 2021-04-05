Кремль не следит за следствием по делу Фургала

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы никогда не следим за ходом следствия, это не наша прерогатива", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас "идет следствие, и стороне обвинения предстоит доказать в суде виновность Фургала". "Следствие не может признать человека виновным, это может признать только суд, вынеся соответствующий вердикт. До того, как такой вердикт вынесен, никого нельзя признавать виновным. Нужно просто дождаться суда", - добавил Песков.