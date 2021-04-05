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Дело в отношении Сергея Фургала

Кремль не следит за следствием по делу Фургала

Нужно дождаться суда, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Нет, мы никогда не следим за ходом следствия, это не наша прерогатива", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас "идет следствие, и стороне обвинения предстоит доказать в суде виновность Фургала". "Следствие не может признать человека виновным, это может признать только суд, вынеся соответствующий вердикт. До того, как такой вердикт вынесен, никого нельзя признавать виновным. Нужно просто дождаться суда", - добавил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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