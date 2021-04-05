Кабмин попросит о переносе своего отчета Думе из-за совпадения с датой послания

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник официально попросит о переносе оглашения своего отчета Госдуме с 21 апреля на более поздний срок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату", - сказал представитель главы кабмина.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Место проведения мероприятия будет объявлено позже.

Ранее на эту же дату было намечено оглашение премьер-министром Михаилом Мишустиным ежегодного отчета в Госдуме. 2 апреля первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков сообщал, что отчет правительства в Госдуме пройдет после оглашения послания президента Федеральному собранию.

Свой первый отчет о результатах работы правительства Мишустин в качестве главы кабинета министров представлял в Госдуме 22 июля 2020 года. Тогда основной задачей правительства он назвал возвращение к росту экономики и доходов граждан для достижения национальных целей развития.

Позже стало известно, что в качестве даты проведения отчета Госдума предложит 12 мая.