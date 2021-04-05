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Комитет Думы рекомендовал ко II чтению расширение федеральной части партийных списков

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах добавит партиям устойчивости

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента. Депутаты планируют рассмотреть вопрос на пленарном заседании 6 апреля.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Первоначально документ предлагал расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов. В ходе рассмотрения проекта в первом чтении профильный комитет отметил, что ко второму чтению документ необходимо доработать в части максимальной численности кандидатов. Так, согласно поправкам ко второму чтению, она составит 15 кандидатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин по просьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручил комитету по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии. По словам Володина, законопроект имеет прямое отношение к выборам, "правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее". Володин также отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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