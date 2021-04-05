{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Песков: послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме

Остальные детали прорабатываются, отметил пресс-секретарь главы государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли мероприятие полностью в очном режиме или возможны какие-то ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в понедельник представитель Кремля проинформировал, что глава государства выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место его проведения будет объявлено позже. "Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения", - сказал Песков. "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас", - отметил пресс-секретарь президента.

В связи с тем, что на 21 апреля назначено выступление президента с посланием Федеральному собранию, сдвигается дата отчета правительства России Госдуме о работе за предыдущий год, который ранее был запланирован на это число. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Дума предложит провести его 12 мая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Пандемия COVID-19
Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама поставки "Спутника V"
Стороны подтвердили настрой на динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей
Читать полностью