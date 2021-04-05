Песков: послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли мероприятие полностью в очном режиме или возможны какие-то ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в понедельник представитель Кремля проинформировал, что глава государства выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Место его проведения будет объявлено позже. "Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения", - сказал Песков. "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас", - отметил пресс-секретарь президента.

В связи с тем, что на 21 апреля назначено выступление президента с посланием Федеральному собранию, сдвигается дата отчета правительства России Госдуме о работе за предыдущий год, который ранее был запланирован на это число. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Дума предложит провести его 12 мая.