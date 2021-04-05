Путин обсудит с Пашиняном 7 апреля развитие стратегического партнерства двух стран

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в Москве 7 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном развитие стратегического партнерства двух стран и перспективы их взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить актуальные вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Пашиняна запланирован "обмен мнениями по электоральному процессу, который начался в Армении".

Пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворгян сообщала, что в связи с планируемой поездкой в Москву Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции.