Путин подписал закон о принятии Россией устава Международной организации по миграции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии Российской Федерацией устава Международной организации по миграции (МОМ), обеспечивающей организованное перемещение мигрантов и беженцев. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

МОМ является международной межправительственной организацией, связанной с 2016 года с ООН. Она занимается обеспечением организованного перемещения мигрантов, для которых существующие механизмы не подходят или которые не смогли прибыть в страны, где установлен необходимый для мигрантов порядок, а также перемещением беженцев и тех, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции. Кроме того, организация по просьбе государств предоставляет услуг по подготовке к миграции, включая языковой вопрос, медицинское обследование, размещение мигрантов. Она также способствует добровольной возвратной миграции и добровольной репатриации, служит площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции.

МОМ была создана 5 декабря 1951 года в Брюсселе (нынешнее название эта структура носит с 1989 года). В августе 2020 года Путин поручил оформить членство России в организации.

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ранее отмечал, что в уставе организации закреплено положение, согласно которому определение числа принимаемых мигрантов относится к юрисдикции государства, и это означает, что членство в МОМ не налагает на Россию дополнительных обязательств и не ограничивает ее право проводить суверенную миграционную политику. Сенатор добавил, что полноправное членство России в этой организации позволит расширить влияние РФ на международную политику в области миграции и использовать ее потенциал для продвижения российских интересов в этой сфере.