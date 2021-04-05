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Рябков сообщил, что Россия и США контактируют по Украине на высоком уровне

Как отметил замглавы МИД РФ, американцы "высказывают свою озабоченность"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон ведут диалог на высоком уровне по ситуации на Украине. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы с американцами контактируем. Это производится на высоком уровне. Американцы нам высказывают свою озабоченность, - сказал он. - Озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает эти договоренности".

"Если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки. А мы осуществляем на своей территории, российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", - добавил высокопоставленный дипломат.

В новость были внесены изменения (16:00 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаСШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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