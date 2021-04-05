Россия ожидает начала непрямых переговоров США и Ирана после заседания комиссии в Вене

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что экспертные консультации по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут организованы после очного заседания Совместной комиссии по СВПД в Вене 6 апреля. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Завтра в Вене будет проведено заседание Совместной комиссии [по СВПД], после чего ожидается начало экспертных консультаций и переговоров, которые будут непрямыми. В результате этих усилий, надеемся, получится снять проблемы, связанные с объемом выполнения Ираном взятых на себя обязательств и облегчить санкционное бремя [на Тегеран]", - указал Рябков.

Как пояснил Рябков, формат непрямых переговоров по возвращению США к ядерной сделке предполагает, что нынешние участники СВПД при координации со стороны Европейской внешнеполитической службы разработают план действий и затем передадут его американцам, которые изучат документ и "таким же образом транслируют назад". "То есть они не сидят за столом переговоров, а проводят такие встречи. Это непрямые переговоры", - указал заместитель министра.

Он подчеркнул, что РФ ранее поддержала идею внешнеполитической службы ЕС о неформальном контакте всех участников СВПД, а также США. "Но коль скоро в Тегеране было принято иное решение, будем работать в формате непрямых переговоров, с чем согласились все, включая американцев", - добавил замглавы МИД РФ.

Политическая воля

Рябков отметил, что одномоментное возвращение участников СВПД к выполнению условий сделки возможно при наличии политической воли. "Ничего нового придумывать не придется. По большому счету речь о том, чтобы вернуться к тому, что существовало с 2015 года. Можно ли сделать это [вернуться к выполнению СВПД] одномоментно? Наверное, можно при наличии политической воли", - сказал он.

Однако Москва не сбрасывает со счетов и вариант последовательного выполнения шагов до полного восстановления договоренностей по ядерной сделке, который пока в Тегеране оценивается как не работоспособный. "Значит, будем заниматься согласованием в полном объеме всего комплекса мер, которые должны осуществить стороны, двигаясь навстречу друг другу", - продолжил Рябков.

Без дедлайна

Он указал на преждевременность разговоров о сроках окончания консультаций по восстановлению СВПД, которые еще даже не начались. "Нет какого-то дедлайна [завершения переговоров по СВПД], но политически нависает аспект, связанный с принятием Меджлисом Ирана закона о стратегических мерах. Там трехмесячный срок отведен правительству Ирана для выполнения целого ряда решений, - сказал замглавы МИД. - Этот контекст существует, мы его не отрицаем, но я не хотел бы говорить о каких-то дедлайнах и сроках, потому что это контрпродуктивно. Консультации еще даже не начались".