Захарова: обвинения СМИ Запада в атаке "русских хакеров" на депутатов ФРГ безосновательны

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Западные СМИ не предоставили доказательств и ссылок на источники, утверждая о якобы имевшей место причастности "русских хакеров" к кибератакам на депутатов германского Бундестага. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем это как очередной запуск западными СМИ заезженной пластинки о "русских хакерах", - отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. - Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень: указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая в свою очередь, возможно, связана с Россией. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что германской стороне известны контакты российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который взаимодействует по подобным вопросам с органами иностранных государств. "Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись. Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной", - отметила Захарова.

Она напомнила, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.

Ранее германский еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники утверждал, что хакеры попытались взломать компьютеры и личные почтовые адреса семи депутатов германского Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter. В статье утверждается, что она якобы может иметь связи с Россией. Никаких доказательств не приводится.