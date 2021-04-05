Путин утвердил расширение списка источников финансирования для признания НКО иноагентом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дополняет перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации (НКО) иностранным агентом и включает в него российские юридические лица, чьими конечными владельцами являются иностранцы или лица без гражданства. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Тем самым закон ужесточает требования к НКО, выполняющим функции иностранных агентов, а также к работающим в России иностранным НКО.

Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Таким основанием будет полученная от органов публичной власти, граждан или организаций информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Закон также обязывает НКО-иноагентов и подразделения иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий до начала их реализации и ежегодный отчет об их исполнении. Министерство в случае принятия документа получит право направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Невыполнение указанного требования повлечет за собой ликвидацию организации.

Помимо этого, законом устанавливается запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.