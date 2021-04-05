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Госдума 22 апреля рассмотрит переназначение Москальковой на пост омбудсмена

Президент России Владимир Путин 1 апреля внес ее кандидатуру для переназначения на эту должность

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение рассмотреть вопрос о переназначении Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ на пленарном заседании 22 апреля.

"Совет принял решение рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры уполномоченного по правам человека в России на пленарном заседании 22 апреля", - говорится в сообщении думской пресс-службы.

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на официальном думском сайте, "в соответствии с законом предложения о кандидатах на должность могут вноситься в Государственную думу президентом, Советом Федерации, депутатами и фракциями". "После того как кандидаты встретятся со всеми фракциями и с профильным комитетом Госдумы, вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании", - подчеркнул он.

"Татьяна Николаевна занимается защитой прав человека уже многие годы: работала в правоохранительных органах - в правовом департаменте МВД, затем в Госдуме представляла оппозиционную партию "Справедливая Россия", от которой и была выдвинута на должность уполномоченного по правам человека", - напомнил Володин.

Председатель Госдумы указал на то, что в течение пяти лет Москалькова "решала сложнейшие проблемы и помогала гражданам". "Как профессиональный юрист Татьяна Николаевна оказывает правовую помощь людям в самых сложных жизненных обстоятельствах. Она последовательно отстаивает свою точку зрения, внимательно относится к обязанностям омбудсмена, много и добросовестно работает. Это человек с неисчерпаемой энергией, никогда не боится тяжелых испытаний", - сказал спикер.

Володин напомнил, что уполномоченный по правам человека - "один из старейших конституционных институтов в современной истории России, он создан в 1993 году", традиционно эту должность занимали "наиболее уважаемые политики и общественные деятели, депутаты, ученые".

Порядок назначения

1 апреля президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на должность омбудсмена.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вноситься в Госдуму главой государства, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Омбудсмен назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаМоскалькова, Татьяна Николаевна
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