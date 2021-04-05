{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дума 6 апреля рассмотрит вопрос о переносе даты отчета правительства на 12 мая

Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство, подчеркнул вице-спикер Госдумы Александр Жуков

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит перенос на 12 мая ежегодного отчета правительства. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, слова которого приводит думская пресс-служба.

В ходе прошедшего заседания Совета Госдумы Жуков проинформировал, что состоялся разговор спикера палаты Вячеслава Володина и премьер-министра Михаила Мишустина, они обсудили возможную дату, на которую будет перенесен отчет правительства - 12 мая.

"Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании", - сказал Жуков.

Ранее Володин в своем Telegram-канале заметил, что перенос отчета на 12 мая позволит провести обсуждение "сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов".

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. Как проинформировал в свою очередь пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, правительство в связи с этим попросило о переносе оглашения своего отчета в Госдуме с 21 апреля на более поздний срок.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
Путин утвердил обязанность полиции сообщать обо всех судимостях кандидатов на выборах
Документ также обязывает полицию раскрывать информацию о судимостях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избирательных комиссий
Читать полностью