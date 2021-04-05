Дума 6 апреля рассмотрит вопрос о переносе даты отчета правительства на 12 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит перенос на 12 мая ежегодного отчета правительства. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, слова которого приводит думская пресс-служба.

В ходе прошедшего заседания Совета Госдумы Жуков проинформировал, что состоялся разговор спикера палаты Вячеслава Володина и премьер-министра Михаила Мишустина, они обсудили возможную дату, на которую будет перенесен отчет правительства - 12 мая.

"Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании", - сказал Жуков.

Ранее Володин в своем Telegram-канале заметил, что перенос отчета на 12 мая позволит провести обсуждение "сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов".

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. Как проинформировал в свою очередь пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, правительство в связи с этим попросило о переносе оглашения своего отчета в Госдуме с 21 апреля на более поздний срок.