МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с назначением на должность премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня, выразив уверенность, что совместная работа по правительственной линии создаст условия для запуска новых многоплановых инициатив. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с избранием на должность премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам. <...> Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению российско-вьетнамского сотрудничества, создаст условия для запуска новых многоплановых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, двустороннее сотрудничество стран поступательно развивается в торгово-экономической и инвестиционной областях - воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, науки и культуры. "Россию и Вьетнам связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил глава российского правительства.

"Желаю вам, уважаемый товарищ Фам Минь Чинь, доброго здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности", - добавил Мишустин.

Национальное собрание (парламент) Вьетнама избрало Фам Минь Чиня премьер-министром страны на период 2021-2026 годов. Должность руководителя кабинета министров стала вакантной, после того как ее оставил Нгуен Суан Фук в связи с завершением срока его полномочий и последовавшим избранием на пост президента Вьетнама.