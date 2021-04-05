Замглавы МИД РФ обсудил с лидером Приднестровья урегулирование кризиса в регионе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским, в ходе которой стороны обсудили процесс урегулирования кризиса в регионе.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в процессе приднестровского урегулирования, состоянии дел с реализацией мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. Была отмечена контрпродуктивность любых чреватых усугублением гуманитарной обстановки в регионе односторонних шагов, способных осложнить поиск жизнеспособного всеобъемлющего решения приднестровской проблемы", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также рассмотрели вопросы помощи и содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра. Кроме того, была подчеркнута необходимость ритмичной и последовательной работы переговоров в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году стороны даже не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "5+2". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой.

Политическая ситуация в Молдавии не стабилизировалась до сих пор. После президентских выборов в ноябре прошлого года, победу на которых одержала Майя Санду, проевропейская оппозиция инициировала акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент. После этого премьер-министр Ион Кику ушел в отставку, чтобы дать возможность переформатировать власть. Политики в Кишиневе приступили к переговорам о дальнейших действиях.